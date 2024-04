Angriff auf Jugendliche aus der Ukraine in der Baden-Badener Innenstadt

Mitten im Zentrum von Baden-Baden sind am Mittwochabend zwei junge Leute aus der Ukraine angegriffen worden. Einer wurde dabei verletzt. Gibt es ein politisches Motiv?

Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr sind in der Stephanienstraße im Zentrum von Baden-Baden zwei junge Leute von drei Jugendlichen angegriffen worden. Dabei ist nach Mitteilung der Polizei ein junger Mann von zwei mutmaßlichen jugendlichen Tätern attackiert, verprügelt und verletzt worden. Die Tat spielte sich in Höhe des Finanzamtes ab.

Die Begleiterin des Opfers, ebenfalls eine Jugendliche, habe noch versucht, mit dem Handy den Notruf zu wählen, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Dabei habe der dritte mutmaßliche Täter dem Mädchen aber das Mobiltelefon entrissen.

Die beiden Opfer haben ukrainische Staatsbürgerschaft. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg erklärte, haben die Opfer ausgesagt, dass die Täter vor dem Angriff gefragt hätten, welcher Nationalität sie seien. Als sie offenbarten, Ukrainer zu sein, hätten die Täter sofort die Attacke gestartet. Das Täter-Trio sei betrunken gewesen, hieß es.

Ob der Angriff politische Motive hatte und welche Staatsbürgerschaft die Angreifer haben, darüber liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

Angriff auf ukrainische Jugendliche in Baden-Baden: Täter flüchten in Richtung Sonnenplatz

Die beiden Opfer konnten sich laut Polizei schließlich dem Angriff entziehen und sich in verschiedene Richtungen entfernen. Der junge Mann konnte daraufhin die Polizei anrufen. Die drei Täter seien derweil in Richtung Sonnenplatz geflüchtet.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221-6800 zu melden.