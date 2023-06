Ausstellung im Bus? Baden-Badener Initiative plant „Museum to go“

Jüdische „Kontingentflüchtlinge“: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verließen zahlreiche Juden und Jüdinnen das Land, viele gingen nach Israel. In Deutschland wurden ab 1991 Juden und Jüdinnen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion als „Kontingentflüchtlinge“ aufgenommen, ohne dass sie eine Verfolgung in ihrer ehemaligen Heimat nachweisen oder ein Asylverfahren durchlaufen mussten: eine humanitäre Geste Deutschlands auch als Anerkennung seiner historischen Verantwortung. Zwischen 1991 und 2004 kamen laut den Organisatorinnen des Projekts „Museum to go“ rund 220.000 jüdische Zuwanderer nach Deutschland. Auch in Baden-Baden entstand so wieder jüdisches Gemeindeleben – in den 1980er Jahren war die jüdische Gemeinde mangels Mitgliedern aufgelöst worden.

Spätaussiedler: Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 wurde die deutsche Minderheit in Russland unter anderem nach Sibirien deportiert, auch später noch waren viele Russlanddeutsche mit Ressentiments konfrontiert. Deutschstämmige Personen, die ab 1950 in die Bundesrepublik einwanderten, wurden als Aussiedler bezeichnet. Der 1.1.1993 wurde zum Stichtag: Personen, die vor diesem Datum geboren waren, konnten auch danach noch als sogenannte Spätaussiedler nach Deutschland kommen. In die BRD kamen bis 2016 laut den Organisatorinnen von „Museum to Go“ insgesamt rund 4,5 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler, davon 2,5 Millionen aus der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten. Sie erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft und bekamen hier Rente für ihre Berufstätigkeit in der Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten.