Autoeinbruch am Mittwochmorgen in Baden-Baden Sandweier

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 11 Uhr Zugang zu einem Dacia in der Lärchenstraße im Baden-Badener Stadtteil Sandweier verschafft. Aus dem Auto, das auf einem Parkplatz in Höhe eines Großmarktes abgestellt war, wurden eine schwarz-silberne Handtasche sowie ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen Wert von mehreren Hundert Euro.

Ein Zeuge konnte einen Mann beobachten, der vom Akazienweg kommend in Richtung Freifläche des Parkplatzes rannte und in einen weißen VW Polo mit französischem Kennzeichen stieg und in unbekannter Richtung davon fuhr. Inwiefern dieser in Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben:

180 Zentimeter groß

schlank

graue Wintermütze

schwarze Jacke

Das Polizeirevier Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen.