Autorin aus Baden-Baden gründet mit Kollegen den „Club der Bestseller“

In Deutschland erscheinen jährlich rund 70.000 neue Bücher. Nicht jedes wird ein Bestseller. Die Baden-Badener Autorin Kristina Hortenbach träumt mit vielen Kolleginnen und Kollegen aber davon, einen Verkaufsschlager zu landen.

Mit einem Trio hat die auch als Promi-Reporterin des Südwestrundfunks (SWR) bekannte Autorin den „Club der Bestseller“ gegründet. Das Quartett will den Erfolg selbst in die Hand nehmen und durch mehr Aufmerksamkeit für ihre Werke in der Öffentlichkeit auch mehr Bücher verkaufen.

Wie wird ein Buch ein Bestseller?

Das Ziel ist klar umrissen: mit den nächsten Titeln auf der Bestsellerliste landen und vom Bücherschreiben leben können. Das geht auf jeden Fall nicht von selbst. In Buchhandlungen türmen sich Neuerscheinungen auf Extra-Tischen.

„Wenn dein Buch da aber nicht draufliegt, ist es ein Kunststück, dass es gefunden wird“, spricht Hortenbach aus Erfahrung. Wer nicht gefunden wird, bleibt auf der Strecke. Dann ist die Schriftstellerkarriere schon wieder vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Hortenbachs erster Gartenkrimi „Um die Hecke gebracht“ um Ermittlerin Rosa Reich ist (noch) kein Verkaufsschlager, hat aber immerhin den Deutschen Gartenbuchpreis gewonnen.

Die Lektorin beglückwünschte sie zum Erstling, hatte aber auch einen Wermutstropfen parat. Die Buchhandlungen hätten nur verhalten bestellt. Dennoch wird am 15. Mai ein zweiter Band im sogenannten Cosy-Crime-Genre mit dem Titel „Grün ist der Tod“ erscheinen.

Neuer Krimi mit Anleihen aus Baden-Baden

Die Reihe spielt zwar in Bonn, hat aber Anleihen aus Baden-Baden, verrät die Autorin. Die Handlung spielt auf einem Golfplatz. Hier kommt die Bäderstadt ins Spiel. Auf dem Golfplatz in Baden-Baden ist auch Hortenbach aktiv. „Ich glaube, im Bücherschreiben bin ich erfolgreicher“, sagt die Autorin grinsend.

In den sogenannten Kuschelkrimis ist nicht alles bierernst gemeint. Hortenbachs Hoffnung, dass der Verlag das Marketing für ihren Erstling intensiv betreibt, erfüllte sich zuletzt aber nicht.

Das kennen viele Autorinnen und Autoren: Die Verlage konzentrieren sich in ihren Vorschauen und Werbekampagnen auf wenige Spitzentitel. „Manche davon floppen auch“, weiß Hortenbach. Vor allem mit kleineren Buchhandlungen vor Ort hat sie aber gute Erfahrungen gemacht: „Die unterstützen einen, wenn sie von einem wissen.“

Doch der persönliche Kontakt mit den Buchhandlungen hat Grenzen. „Ich kann mit meinem Buch nicht in jede Buchhandlung selber rennen“, sagt Hortenbach. Ihr Anliegen teilen viele noch unbekannte Autorinnen und Autoren. „Wir möchten eine Chance für unsere Bücher.“

In Laura Widmann aus Norddeutschland fand die gebürtige Rheinländerin Hortenbach eine Gleichgesinnte. Auch Yvette Eckstein aus dem Fränkischen und Thomas Krüger, ein gebürtiger Nordrhein-Westfale, sitzen beim frisch gegründeten „Club der Bestseller“ mit im Boot.

Autoren haben sich über Networking gefunden

Alle vier Mitglieder arbeiten in unterschiedlichen Berufen. Gefunden haben sie sich durch ihr Networking. Bei allen dominierte ein wenig der Frust, dennoch überwiegen Kreativität und Humor. „Das ist auch gefragt in diesen Zeiten“, meint Hortenbach. Alle sind davon überzeugt, dass auch sie einen Bestseller schreiben können. „Wir wollen durchstarten!“

Künftig wollen sie sich bei täglichen Problemen des Schreibens gegenseitig unterstützen und Mut machen. Tipps und Tricks auf dem Weg zur Bestseller-Autorin beziehungsweise zum Bestseller-Autor holen sie sich auch von Kolleginnen und Kollegen, die bereits zum erlauchten Kreis der Bestseller-Schreiber zählen. Darunter sind Mario Giordano, Stefan Maiwald und Carla Berling. Das soll über Zoom-Konferenzen geschehen.

Ich werde nicht für mein Buch tanzen. Kristina Hortenbach

Autorin und Promi-Reporterin

Ende Juni ist ein erstes Clubtreffen in der Bäderstadt geplant. Neue Mitglieder sollen ebenfalls aufgenommen werden. Hortenbach ist davon überzeugt, dass jeder, der etwas in Bewegung setzt, auch etwas erreichen kann.

Völlig verbiegen für den Bucherfolg würde sie sich aber nicht. „Ich werde nicht für mein Buch tanzen“, sagt die SWR-Promi-Reporterin.

Club schreibt goldenen Champagnerkorken als Preis aus

Der „Club der Bestseller“ macht nicht zuletzt durch einen außergewöhnlichen Preis auf sich aufmerksam. Einmal im Jahr wird ein goldener Champagnerkorken vergeben.

Er geht an einen Autor oder eine Autorin, „über deren Texte man wirklich lachen kann“, heißt es in der Ausschreibung. Das Werk der Gewinnerin oder des Gewinners muss dabei kein Bestseller sein.

Autorin Hortenbach arbeitet an historischem Roman

Hortenbach kam im Alter von knapp 50 Jahren eher durch Zufall zum Schreiben. Damals berichtete sie über einen Schreib-Workshop eines Verlags.

Unter dem Pseudonym Nina schrieb sie zunächst zwei fröhliche Frauenromane („Stadt, Land, Mann“ und „Stadt, Land, Herz“). Aktuell treibt sie ein Projekt voran, das ihr schon lange vorschwebt: ein historischer Roman über ihre Wahl-Heimat Baden-Baden.