Beschilderung wird missachtet

Autos fahren in Baden-Baden in gesperrten Baustellenbereich

Die Sinzheimer Straße in Oos ist aktuell halbseitig gesperrt. Dennoch fahren immer wieder Autos in den Baustellenbereich. Die Stadtverwaltung betont, dass das nicht an der Beschilderung liege. Vielmehr missachten wohl manche Verkehrsteilnehmer einfach die Hinweise.