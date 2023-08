Wer in den vergangenen Wochen aufmerksam über den Zubringer nach Baden-Baden gefahren ist, konnte feststellen, dass die Schranke, die auf Höhe der Ausfahrt zur Schwarzwaldstraße ein Stück der Mittelleitplanke durchbricht, stetig offen stand: Die beiden Stangen ragten steil gen Himmel und gaben die Lücke im Fahrbahnteiler frei.

Kleine orangefarbene Pylonen versperrten derweil all jenen den Weg, die hier vielleicht auf die Idee kommen könnten, in einem gewagten Wendemanöver auf die andere Fahrtrichtung zu wechseln.

Zuletzt häufiger nicht voll funktionsfähig. Pressestelle

Stadtverwaltung Baden-Baden

Grund für diese Situation war ein Defekt an der Schranke. Wann genau dieser auftrat, kann die Stadt auf Anfrage dieser Redaktion nicht exakt sagen. „Die Schranke ist aufgrund ihres Alters zuletzt häufiger nicht voll funktionsfähig“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Aktuell ist demnach die Störung behoben, die Schranke geschlossen und die Anlage wieder Betrieb. Bei diesem Stand soll es aber nicht belassen werden. Die Stadt teilt mit, dass Reparaturarbeiten erfolgen sollen. „Wann das der Fall sein wird, lässt sich aktuell nicht abschließend beurteilen“, teilt die städtische Pressestelle mit.

Aktuell fehlen für Reparatur Ersatzteile

Zunächst werde eine Fachfirma hinzugezogen, die den Defekt bewertet. Danach richte sich die voraussichtliche Ausfallzeit der Anlage. „Zum Reparaturverlauf kann keine Aussage gemacht werden, da Ersatzteile zum jetzigen Zeitpunkt nicht geliefert werden können“, führt die Pressestelle gegenüber dieser Redaktion aus.

Die zweiteilige Schranke durchbricht auf Höhe der Ein- beziehungsweise Ausfahrt von der oder in die Schwarzwaldstraße die Mittelleitplanke zwischen den Fahrtrichtungen der B500. Sobald Feuerwehr-Fahrzeuge zum Einsatz ausrücken und stadtauswärts fahren müssen, wird die Schranke geöffnet. Zeitgleich wird der Verkehr auf der B500 per Rotlicht-Anzeige gestoppt.

Die Feuerwehrfahrzeuge können dann aus der Feuerwache in der Schwarzwaldstraße über die Einfahrt auf den Zubringer einfahren und die beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren queren. Das ermöglicht es den Brandhelfern, direkt nach links auf die Fahrstreifen in Richtung Oos einzuschwenken. Dies soll sicherstellen, dass die „Feuerwehr schnellstmöglich am Einsatzort“ ist, wie die Verwaltung erläutert.