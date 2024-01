Ein 40-Jähriger hat aus einem Pkw in Baden-Baden Werkzeug in Höhe von mehreren Hundert Euro geklaut. Die Polizei ertappte den Mann bei der Tat.

Ein 40-Jähriger hat am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr aus einem Pkw in der Schwarzwaldstraße in Baden-Baden Werkzeug in Höhe von mehreren Hundert Euro geklaut, teilte die Polizei mit. Die Polizei ertappte den Mann auf frischer Tat, sodass auch das Diebesgut vor Ort festgestellt werden konnte.

Der 40-Jährige war stark alkoholisiert

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Dem 40-Jährigen droht nun ein Strafverfahren.