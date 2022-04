Datenschutz-Beauftrater des Landes redet mit

Baden-Baden soll Video-Überwachung am Leopoldsplatz begründen

Seit die Polleranlagen am Leopoldsplatz ausgefallen sind, will die Stadt Kameras einsetzen um zu erfassen, wer über den Platz fährt. So einfach in Betrieb gehen dürfen die Kameras aber nicht.