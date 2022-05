Das Rathaus schließt aus, die 115 aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten und mangelnder Effizienz in Eigenregie zu betreiben. Eine städtische 115 bedeutete mindestens 7,5 Stellen mit Personalkosten von etwa 450.000 Euro pro Jahr. Der Hauptausschuss machte einige Vorschläge zur künftigen Handhabung: Bürger sollen ihre Anliegen statt per Telefon verstärkt per Mail vorbringen. Die Verwaltung soll in den Dienststellen feste Telefon-Sprechzeiten etablieren und ihre Homepage überarbeiten, um dort bereits möglichst viele Antworten auf Bürgerfragen zu geben.