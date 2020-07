Michael Rudolphi Autor

Michael Rudolphi arbeitet seit 2000 als Redakteur für die Badischen Neuesten Nachrichten. Er studierte Philosophie, Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Politische Wissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Danach war er zunächst als Stipendiat, dann als wissenschaftlicher Assistent am Forschungsinstitut für Philosophie Hannover tätig. Nach der Promotion zum Dr. phil. an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 2009 ist Michael Rudolphi stellvertretender Leiter der BNN-Redaktion Baden-Baden. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Kommunalpolitik, Kultur sowie Sozial- und Umweltthemen.