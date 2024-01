Baden-Baden: Sucheinsatz nach vermisstem 78-Jährigen endet erfolgreich

Seit Montagnachmittag wurde der 78-jährige Rudolf H. vermisst. Am Dienstagmorgen gibt die Polizei Entwarnung. Der Mann ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Der 78-Jährige brach am Montagmorgen gegen 11.20 Uhr in der Eckbergstraße zu einem Spaziergang auf, vermutlich in einen nahegelegenen Wald in Richtung Oberbeuren.

Einsatzkräfte suchen auch mit Rettungshubschrauber nach Vermisstem

Die Suchmaßnahmen mit Einsatzkräften der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr gingen von Montagabend bis Dienstagmorgen. An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber, Polizeipferde und Suchhunde beteiligt.