Baden-Badener Gartenerlebnisse: Das Programm ist da

Ein Faltblatt mit den Terminen der Führungen sowie allen Konzerten und Sonderveranstaltungen in den Baden-Badener Parks ist auch im Bürgerbüro im Rathaus sowie in der Touristinformation in den Kurhaus-Kolonnaden erhältlich. Zudem finden sich alle Angebote auf der städtischen Internetseite unter www.baden-baden.de.