Wahlkampf in Baden-Baden

Baden-Badener OB-Kandidat Dietmar Späth nimmt Stellung zu Vorwürfen über Spenden und Privatleben

Nach dem Sieg in der ersten Runde geht Dietmar Späth (parteilos) wohl als Favorit in die zweite OB-Wahlrunde in Baden-Baden. Nun läuft die Stimmungsmache - sowohl für als auch gegen ihn. Späth selbst nimmt nun Stellung zu den Attacken gegen ihn.