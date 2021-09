Wie verbindet man die beiden Themen Surfen und Tibet? Der Baden-Badener Schauspieler Ralf Bauer wagt in seinem ersten Regiedebüt mit dem Film „Die Wiederkehr - Sem Dhul“ einen Versuch.

Der Baden-Badener Schauspieler Ralf Bauer hat seinen ersten eigenen Film produziert und darin nicht nur die Hauptrolle übernommen, sondern auch Regie geführt. Die Idee zu „Die Wiederkehr – Sem Dhul“ reifte über sieben Jahren hinweg. Jetzt kommt der Streifen, ein bewegendes Drama über Freundschaft, Verrat und Loyalität, in die Kinos.

BNN-Mitarbeiterin Beatrix Ottmüller hat mit Ralf Bauer über seinen ersten eigenen Film und sein Regie-Debüt gesprochen. Zum Inhalt: Als Fluchthelfer in Indien kämpft Ralf (Ralf Bauer) gegen das chinesische Regime und für die Freiheit der Tibeter, zu deren Gemeinschaft er einzigartigen Zugang gefunden hat.

Seine Vergangenheit in Deutschland hat er weit hinter sich gelassen. Daher traut er seinen Augen kaum, als eines Tages mitten im Himalaya sein Jugendfreund Tonio (Antonio Putignano) vor ihm steht. In der Geschichte um einen Freiheitskämpfer, der einst vor einem persönlichen Dilemma von Deutschland in ein indisches Kloster flüchtete, spiegeln sich der Surfer-Lifestyle von St. Peter-Ording und die Philosophie Tibets.