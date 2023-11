Darsteller mit und ohne Demenz

Baden-Badener Senioren führen ihr eigenes Leben als Theaterstück im Pflegeheim auf

Senioren mit und ohne Demenz führten am Samstag in der Cafeteria des Alten- und Pflegeheims in Ebersteinburg ein autobiografisches Theaterstück auf. Fünf Monate lang hatte eine Theaterpädagogin die Erinnerungen der Einwohner gesammelt.