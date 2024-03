Die Messe „Kino“ vom 15. bis 18. April in Baden-Baden ist Deutschlands größte Fachmesse für die Filmtheaterbranche. Am Mittwoch, 17. April, geht es im Kongresshaus um die Frage, wie Film-Fans das Erlebnis Kino und neueste Technologien wahrnehmen.

An diesem Tag schlägt auch die Stunde für drei Kino-Fans aus Baden-Baden oder der Umgebung: Für eine Podiumsdiskussion zum Thema „Durch die Augen der Kinogänger“ suchen die Veranstalter eine Familie aus der Region. Interessenten können sich bewerben.

Teilnehmer berichten von Kino-Erlebnissen

Die Familie kann von ihren Kino-Erlebnissen berichten. Ihre Vertreter komplettieren eine Runde mit Kinobetreibern und Anbietern von Kinotechnik.

Die teilnehmende Familie erhält an diesem Tag einen exklusiven Einblick in das Innenleben des Kino-Kongresses. Die Messe ist ansonsten Fachbesuchern vorbehalten.

Das Gespräch in der Podiumsdiskussion soll vor allem Spaß machen. Jan Runge

Organisator

Die Familienmitglieder sollten öfter ins Kino gehen. Ansonsten sind keine weiteren Vorkenntnisse oder Bedingungen zu erfüllen. „Das Gespräch in der Podiumsdiskussion wird vorbereitet und soll vor allem Spaß machen“, sagt Organisator Jan Runge.

Er sucht konkret eine Familie, deren Mitglieder ihre Meinungen und Ansichten zum Kino einbringen. Es geht nicht vorrangig um Filme. Thema ist, was die Besucher am Kinoerlebnis schätzen oder gerne verbessern würden.

Kind, Elternteil und Oma oder Opa sind in Baden-Baden gefragt

Runge wünscht sich eine Familie, die drei Generationen vertritt: Kinder, Eltern und Großeltern. Von jeder Generation wird ein Teilnehmer in der Diskussionsrunde am Mittwoch, 17. April, sitzen. Der Zeitrahmen ist von 14 bis 15 Uhr.

Die drei Teilnehmer der Familie erhalten jeweils zwei Freikarten für einen Kinobesuch. Snacks und Getränken sind inklusive. Bei einer Führung durch den Kino-Kongress im Kongresszentrum bekommen sie zudem einen Einblick in die Kino-Welt, verspricht Runge.

Er ist ein Direktor der International Cinema Technology Assocation (ICTA). Sie steht für ein Netzwerk von Fachleuten in der Filmbranche.

Interessierte Familien können sich per Mail an jr@janrunge.com für die Diskussionsrunde bewerben. Die Mail muss eine Telefonnummer enthalten, unter der ein Vertreter der Familie für Rückfragen zu erreichen ist. Ferner sollten Bewerber in ein, zwei Sätzen anklingen lassen, was sie am Kino schätzen.

Veranstalter vertritt große und kleine Kinos

Die Fachmesse im Kongresshaus in Baden-Baden wird vom Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) ausgerichtet. Dahinter steht die zentrale Interessengemeinschaft der Kinobetreiber in Deutschland. Der HDF vertritt knapp 600 Mitgliedsunternehmen.

Sie bespielen nach eigenen Angaben rund 85 Prozent der Leinwände in Deutschland. Der Verband vertritt kleine Lichtspielhäuser im ländlichen Raum ebenso wie mittelständische Kinobetriebe und die großen Multiplex-Häuser.

Kino-Branche erholt sich von Corona

Unterstützt wird der HDF beim Kongress von der hdfstudio GmbH. Diese Organisation stellt den HDF-Mitgliedern Service-Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung.

Auf dem Kino-Kongress in Baden-Baden stellt die Branche alljährlich die Kino-Zahlen des vergangenen Jahres vor. Sie werden mit Spannung erwartet. Die Branche hatte durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 enorm gelitten und drastische Einbußen hinnehmen müssen.

Mittlerweile sind die Besucherzahlen wieder gestiegen. Das Vor-Corona-Niveau hatten sie im Jahr 2022 aber noch lange nicht erreicht.

Hinzu kommt die Konkurrenz durch Streamingdienste und Angebote der TV-Sender, ihr Programm in den Mediatheken unabhängig von der Ausstrahlung im linearen Programm abzurufen.

Seit über 50 Jahren bringt die Fachmesse in Baden-Baden die Kinoindustrie, Kinobetreiber, Verleihfirmen und Referenten zu unterschiedlichsten Themen zusammen. Mit 75 Ausstellern ist die Messe im Kongresshaus bereits ausgebucht, heißt es vonseiten des Veranstalters.

Über 1.000 Teilnehmer werden in Baden-Baden erwartet

Informiert wird auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern auf drei Etagen etwa über Projektionstechnik, Mehrweg- und Soundsysteme und vieles mehr. Erwartet werden über 1.000 Teilnehmer. Im vergangenen Jahr waren bei der Fachmesse unter anderem 533 Kinobetreiber und 101 Filmverleiher vertreten.

Inhaltlich wird es unter anderem einmal mehr um die Zukunft des Kinos gehen. Experten möchten sich austauschen, wie die Zukunft des Kinos aktiv gestaltet und wie Impulse gesetzt werden können, um das Publikum für Leinwanderlebnisse zu begeistern.

Es geht auf dem Kongress auch um kommende Filme und neue Produkte. Der Austausch findet in Workshops, Panels und Präsentationen statt.