Blasmusiker in Mittelbaden haben Nachwuchssorgen

Baden-Baden (co) – Der Tag von Beate Ziegler dürfte gerne doppelt so viele Stunden haben als üblich. Sie ist seit 40 Jahren aktiv im MV Lichtenthal, davon vier Jahre als Jugendleiterin, und seit 24 Jahren im Blasmusikverband engagiert. Hier ist sie zuständig für Finanzen sowie Planung und Durchführung des Jungmusiker-Leistungsabzeichens, und sie ist Ansprechpartner der Vereine bei Versicherungsfragen. Seit 45 Jahren spielt sie aktiv in Akkordeonorchestern (früher in Lichtental, seit 35 Jahren in Sandweier), und ist zudem Aktive bei den Lichtentaler Handörglern. Weiter ist sie Schriftführerin im Förderverein der Blasmusikakademie Staufen und Mitglied im Bauausschuss für den Neubau der Blasmusikakademie. Damit nicht genug ist Beater Ziegler auch Kassiererin im Gemeinnützigen Verein Lichtental. Und das alles macht sie ehrenamtlich neben ihrem Vollzeitjob.