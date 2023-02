Badekultur pflegen

Baden-Badener Caracalla-Therme genügt heutigen Ansprüchen nicht mehr

Badewelt in Sinsheim, Rulantica im Europa-Park, Rotherma in Gaggenau: Die Caracalla-Therme in Baden-Baden hat viel Konkurrenz in der Region. Dabei genügt sie heutigen Ansprüchen nicht mehr.