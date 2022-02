Kampf um eine rote Rose

Gebürtige Baden-Badenerin bei „Der Bachelor“: Beim Einzeldate flattern die Schmetterlinge im Bauch

Jana-Maria Herz will in der aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ die letzte Rose bekommen. Die gebürtige Baden-Badenerin hatte bereits ihr erstes Einzeldate mit Bachelor Dominik Stuckmann. Sein Fazit: „Da liegt was in der Luft“.