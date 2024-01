Premiere vor über 50 Jahren

Alles fängt klein an: Der erste Weihnachtsmarkt in Baden-Baden bestand aus 20 Buden

Alles fängt einmal klein an. So heißt eine Spruchweisheit. Sie trifft auch auf den Weihnachtsmarkt in Baden-Baden zu. Die Premiere war vor über 50 Jahren – in einem bescheidenen Rahmen mit 20 Buden.