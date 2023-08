Während Mehrweg bei Bier, Saft und Wasser üblich ist, landet jährlich mehr als eine Milliarde Weinflaschen im Altglas. Das soll sich in der Zukunft ändern.

Als er im Juni in einer bayerischen Glashütte steht, hat Werner Bender ein erhebendes Gefühl, wie bei der Geburt eines Kindes dabei zu sein. Sein „Kind“ ist nackt und glühend rot: eine eben gegossene, bauchige Flasche mit langem Hals, die es so noch nie gegeben hat. Der Geschäftsführer der Heuchelberg Weingärtner aus der Nähe von Heilbronn ist gerührt. Er denkt an die mehr als drei Jahre Arbeit, die das einzigartige Projekt verschlungen hat. Es habe sich gelohnt.

Deutschlands erstes Pool-System der 0,75-Liter-Pfandflaschen für Wein ist gestartet. Es geht Schlag auf Schlag. Vor vier Wochen hat Bender den ersten Mehrwegbehälter mit einem 2022er Sauvitage trocken befüllt – einer modernen und pilzwiderständigen (PiWi) Rebsorte. Seit Dienstag ist sie im Angebot. In diesen Tagen befüllen die anderen neun Betriebe der jungen Wein-Mehrweg eG aus Baden-Württemberg erstmals ihre neuen Flaschen. Bis zu acht weitere Interessenten wollen sich ihnen bald anschließen.

Auf verschiedenen Wegen zur Nachhaltigkeit

Vielleicht wird man später auch diesen Moment als eine Zeitenwende bezeichnen. Die Zeit, in der Deutschlands Weinbau ein großer Schritt hin zur ökologischen Nachhaltigkeit gelang. Vielleicht auch nicht. Die Hürden bei der Bewältigung des Glasabfall-Problems sind hoch. Aber die Weingüter, Genossenschaften und Kellereien spüren auch den Druck durch den Klimawandel und müssen auf die Verteuerung von Rohstoffen und Energie reagieren. Darum schlagen sie jetzt unterschiedliche Wege ein, die zum gleichen Ziel führen.

Mehr als eine Milliarde Flaschen Wein trinken die Deutschen jedes Jahr. Die meisten landen anschließend in der Altglastonne, um bei Temperaturen bis 1.600 Grad eingeschmolzen und recycelt zu werden. Sehr umweltfreundlich ist das nicht. In der Klimaschadensbilanz des Weinbaus macht die Produktion der Flaschen etwa 45 Prozent aus. Sie neu herzustellen erzeugt drei- bis viermal mehr CO 2 als eine gebrauchte Weinflasche zu spülen und zum Winzer zu bringen. Warum geschieht das also nicht?

Die Antwort ist komplex: Wein ist teurer und individueller als Bier, Saft oder Wasser, weswegen es in Deutschland über 100 verschiedene Weinflaschentypen gibt – zu viele für ein funktionierendes Rücknahmenetz. Wein wird nicht fortlaufend produziert wie andere Getränke im Pfandflaschen-Kreislauf. Es wird nicht überall Wein angebaut, was ein nationales Mehrwegsystem mit kurzen Transportwegen erschwert. Für länger gelagerte Weine sind auch Einwegflaschen eine gute Lösung. Schließlich gibt es sehr viele importierte Weine und keine Idee, wie ein EU-weites Pfandsystem funktionieren könnte.

Wir wollen die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in den Einklang bringen. Werner Bender

Vorstand der Wein-Mehrweg eG

Aber soll deswegen alles weiter so bleiben? Nein, sagen Vorstand Werner Bender und seine Kollegen in der Wein-Mehrweg eG. Ihre zehn Genossenschaften stehen mit 5.200 Hektar für fünf Prozent der deutschen Rebfläche. Sie haben bereits viel Erfahrung mit der Einliter-Pfandflasche für Baden-Württemberg gesammelt, von denen jährlich 24 Millionen Stück gespült werden. „Mit der neuen 0,75-Literflasche wollen wir jetzt die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in den Einklang bringen“, sagt Bender.

Das nicht gewinnorientierte Kreislauf-System steht nach seinen Worten für Betriebe aller Art aus allen Weingebieten offen. Seine Idee ist, dass jeder Teilnehmer die lizenzierte Flasche mit der sichtbaren Prägung „Mehrweg“ nutzen kann. Die abgefüllten Weine werden in Mehrwegkisten verkauft, was Verpackungsmüll spart. Die Flaschen sind für Getränkeautomaten zertifiziert, der Pfand beträgt 25 Cent. Die Betriebe geben für den Transport der Flaschen und deren Spülung bei einem Großbetrieb in Möglingen weniger aus als für deren Neuanschaffung.

„Bei jedem Rundlauf entsteht ein messbarer Effekt“, erklärt Bender. „Unsere Flasche ist etwa 30 Gramm schwerer und viel robuster als normale Gebinde. Sie verträgt bis zu 50 Rundläufe, aber schon bei fünf bis sechs wäre ihre Klimabilanz schon super.“

Die Mehrweg-Pioniere haben zum Start ihres Projekts insgesamt 1,2 Millionen Flaschen bestellt, Glasfarbe braun (olivgrün) und weiß für Rosé-Weine. „Das ist noch nicht sehr viel“, sagt Bender, „aber reicht, um in den Kreislauf hineinzukommen“. Der Vorstand bezeichnet die Reaktionen aus dem Handel als sehr gut.

Seine Heuchelberg-Weine in der Pfandflasche sollen außer bei den Erzeuger selbst noch von etwa 560 Getränkefachhändlern und -Märkten der süddeutschen Gefako-Gruppe angeboten werden – später auch in ganz Deutschland. Laut Bender wollen auch Raiffeisenmärkte den Wein ins Programm nehmen. „Natürlich sind auch die Supermärkte für uns interessant“, sagt der Unternehmer. „Eine große Handelskette will auf jeden Fall einsteigen. Und wir hoffen, noch weitere überzeugen zu können.“

Ansgar Galler ist noch nicht überzeugt. „Ein Pfand für ganz Deutschland, wie soll das funktionieren?“, fragt der Bio-Weinbauer aus Kirchheim an der Weinstraße, der seit 2009 auf 13 Hektar Rebfläche vor allem PiWi-Sorten anbaut. „Genossenschaften können das regional machen“, sagt Galler. „Als kleiner Erzeuger kann ich mich aber einem Weinflaschen-Mehrwegsystem nicht anschließen, weil mein Wein über Biomärkte, Unverpackt-Läden und online von München bis Flensburg verkauft wird. Und auch weil ich für ein großes Spülzentrum als Kunde völlig uninteressant bin.“

Ende 2022 hatte Galler eine andere Idee: Wein in pfandfähige Bierflaschen füllen. Er kaum darauf, als seine Frau vom Einkauf ein Glas mitbrachte, das Kidneybohnen enthielt. „Mir fiel auf, dass es nur ein anders befüllter Pfand-Joghurtbehälter war.“ Von da war der Gedankengang bis zur Bierflasche nicht weit.

Er suchte die passende Form (Halbliter-Longneck) und den richtigen Kleber für leicht ablösbare Etiketten, passte die Abfüllung für Kronkorken an – und die nachhaltige „2/4-Wein“-Marke war geboren. Der Name verführt dazu, sich an einem Abend eine Flasche zu teilen. „Einen halben Liter kann man zu zweit gut trinken, ohne dass ein Rest zurückbleibt“, sagt der Winzer, der mit dem „leichten Sommergenuss“ aus der Bierflasche preislich auf ein jüngeres, neugieriges und umweltbewusstes Publikum abzielt.

Weingenuss aus der Bierflasche

Er hat 10.000 Flaschen mit Weißwein und 4.000 mit Rotwein abgefüllt und teils verkauft. Weitere 5.000 sind für Rosé geplant. Angeboten wird der „2/4“ zum Preis von je 7,99 Euro. Galler zahlt für eine neue Bierflasche 32 Cent. Acht Cent Pfand bekommt der Kunde am Automaten. Der leere Weinbehälter wandert später in einen Bier-Kreislauf: Er wird gespült und irgendwo wieder befüllt.

Der Wahl-Pfälzer freut sich über den doppelten Umwelteffekt des bundesweit einmaligen Projekts: Neben der Nachhaltigkeit in der Produktion geht es Gallert darum, mit Wein aus der Bierflasche die Bio-Reben Sauvignac und Johanniter bekannter zu machen. „Mit diesen Sorten, die weniger Pflanzenschutzmittel brauchen, kämpfen wir seit zehn Jahren gegen den Strom“, sagt er. „Pioniere werden immer belächelt, aber der Erfolg gibt uns recht: Die erste Partie des neuen Produkts hat sich schnell verkauft.“

Das Thema „Mehrwert durch Mehrweg“ beschäftigt auch die Produzenten aus unserer Region. So setzt das Bio-Weingut Maier aus Haueneberstein bei Baden-Baden etwa auf wiederverwendbare Keg-Fässer aus Edelstahl mit einem Volumen von 30 bis 50 Liter als eine praktische Öko-Lösung für Gastronomiebetriebe. Zudem soll hier bald ein Teil der Weinproduktion auf Einliter-Mehrweg umgestellt werden.

Der Umweltgedanke spielt die entscheidende Rolle. Volker Maier

Winzer aus Baden

Durch die Anschaffung von neuen, laugenlöslichen Etiketten sieht sich der Winzer Volker Maier wieder in der Lage, die Flaschen zu sammeln und in der Pfalz zum Spülen abzugeben. „Angesichts der gestiegenen Glaspreise macht das wirtschaftlich Sinn“, sagt er. Einsparen lässt sich mit der Mehrweglösung aber nichts, wenn man die höheren Ausgaben für Etiketten und den Aufwand für die Flaschenlagerung berücksichtigt. Dennoch hält Maier diesen Weg für richtig: „Der Umweltgedanke spielt die entscheidende Rolle.“

Auch der Einstieg in den neuen 0.75-Liter-Kreislauf der Wein-Mehrweg eG wäre für ihn in Zukunft eine denkbare Option. „Wichtig ist, dass die Verbraucher mitziehen und in der Region ein paar mehr Betriebe mitmachen“, sagt Maier. Laut Vorstand Werner Bender ist es den Württemberger Genossenschaften zuletzt gelungen, auch einen Interessenten aus Baden für ihr nationales Weinpfand-Projekt zu gewinnen. Den Namen möchte Bender vorerst nicht verraten.