Fotoausstellung in Baden-Baden: Der Wald hat viele dunkle Seiten

Die fünf Fotokünstler der Gruppe Schwarzwald-Transfer arbeiten auf unterschiedliche Weise. Was sie eint, ist immer wieder ein Thema, dem sie sich stellen. Jeder Fotograf beackert es in seiner ureigensten Weise, um sich dann mit den anderen Gruppenmitgliedern über die Arbeiten auszutauschen.

Diesmal lautet das Thema: „Die dunkle Seite des Waldes“. Die Ergebnisse sind noch bis zum 4. Dezember in einer Ausstellung der Gruppe im Alten Dampfbad in Baden-Baden zu sehen.

Kennen und schätzen gelernt haben sich die fünf Fotokünstler 2016 bei der Fotobiennale Achern. Schon ein Jahr später konnte die Gruppe ihre Arbeiten bei der baltischen Fotobiennale im russischen Kaliningrad zeigen. „Das Erlebnis dieser gemeinsamen Ausstellung hat uns zusammengeschweißt“, sagt der Baden-Badener Gerd Weismann.

Juliane Wende, Frank Repenning, Alexander Bold, alle aus Achern, und Harald Schönhoff aus Ottersweier stimmen dem mit Nachdruck zu. Seither kreisen ihre gemeinsamen Ausstellungen immer um ein Thema, das jeder aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet.

So entsteht Vielfalt, die sich ergänzt. Gerade, dass sich jeder von ihnen ganz anders an das gemeinsame Thema herantastet, macht den Reiz der Gruppe aus.

