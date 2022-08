Spritpreise

Tankrabatt endet: Droht Chaos an Baden-Badens Zapfsäulen?

Die Spritpreise sind diese Woche schon merklich gestiegen. Der Tankrabatt läuft am 31. August aus. Experten befürchten lange Schlangen an Zapfsäulen. Wie sieht es am Wochenende in Baden-Baden aus?