Weltweit werden am Samstagabend Sehenswürdigkeiten für den Umweltschutz in Dunkelheit gehüllt. Auch Baden-Baden, Bühl, Pforzheim und Rastatt machen bei der „Earth Hour 2024“ (deutsch: Stunde der Erde) mit.

Weltweit werden am Samstagabend Sehenswürdigkeiten für den Umweltschutz in Dunkelheit gehüllt. In Deutschland geht es bei der „Stunde für die Erde“ auch um ein anderes politisches Klima.

Laut WWF nehmen 550 Städte und Gemeinden in Deutschland teil, darunter einige in der Region. Die Lichter gehen bei berühmten Bauwerken genauso wie an und in Büros und Wohnungen aus. Auch das Brandenburger Tor in Berlin bleibt in dieser Stunde laut einer WWF-Sprecherin unbeleuchtet.

Wir stehen ein für mehr Klimaschutz, für gegenseitigen Respekt, für Demokratie Viviane Raddatz

Klimachefin beim WWF Deutschland

Mit der friedlichen Protestaktion wollen die Initiatoren nicht nur ein Zeichen für das meteorologische Klima, sondern auch für ein anderes politisches Klima setzen: „Der aktuelle Zeitgeist ist angespannt. Krisen, Konflikte und Kriege beschäftigen die Menschen sehr. Wir wollen in diesem Jahr die Earth Hour als Moment füreinander, für unsere Erde nutzen und gemeinsam zeigen: Wir stehen ein für mehr Klimaschutz, für gegenseitigen Respekt, für Demokratie“, erklärte Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland.

Der WWF hatte die globale Klima- und Umweltschutzaktion 2007 in Australien ins Leben gerufen - als Zeichen dafür, dass die Menschheit sich besser um die Erde kümmern muss. In diesem Jahr findet die Earth Hour bereits zum 18. Mal statt.

Karlsruhe

Die Stadtverwaltung Karlsruhe ruft auf ihrer Homepage alle Bürger am 23. März zum Mitmachen auf. Die Stadt selbst hat keine beleuchteten Gebäude mehr, an denen zur Earth Hour das Licht ausgeschaltet werden kann. Die Fassadenbeleuchtung städtischer Gebäude geschieht nur noch anlassbezogen und ermöglicht somit eine dauerhafte und langfristige Energieeinsparung, die sowohl die Umwelt als auch die Stadtkasse entlastet.

Der Klimaschutz ist bei der Verwaltung als dauerhafte Aufgabe etabliert. Die Klimakampagne „KA° - Wir machen Klima“ informiert auf der städtischen Klimaplattform in ihrer „Tatenbank“ auch über die Möglichkeiten, wie sich Privatpersonen bei der diesjährigen Earth Hour beteiligen können.

Rastatt

Auch Rastatt beteiligt sich an der Earth Hour. Hier gehen am Samstag ab 20.30 Uhr am Historischen Rathaus am Marktplatz eine Stunde lang die Lichter aus. Die Stadt will damit nach eigenen Angaben ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Absolvierende eines Freiwilligen Ökologischen Jahres bei der Stadtverwaltung werden zusätzlich Teelichter in Form einer Erdkugel auf dem Marktplatz aufstellen, um die Aktion symbolisch zu unterstützen. Die Beleuchtung öffentlicher Gebäude wurde aufgrund von Energiesparmaßnahmen bereits reduziert.

Bühl

In Bühl gehen zur selben Uhrzeit sogar an vier Gebäuden die Lichter aus. Das sind der Rathausturm, die Kirche St. Peter und Paul, die Kirche St. Maria in Bühl-Kappelwindeck sowie die Burgruine Alt-Windeck, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr fordert alle Bürger auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Klimaschutz geht nur gemeinsam. Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Bewegung“, so der OB.

Baden-Baden

In Baden-Baden geht die Fassadenbeleuchtung des Kurhauses sowie die Baumanstrahlung dahinter aus. Dunkel wird es eine Stunde lang auch bei der Trinkhalle, in der Stadt und am Bahnhof.

Abgeschaltet werden auch die Anstrahlungen der Fieser Brücke, der Skulpturen in der Lichtentaler Allee und im Rotenbachtal, des neuen Schlosses, die Beleuchtung der Stiftskirche, der evangelischen Stadtkirche und der St. Bonifatius Kirche in Lichtental.

Pforzheim

Das Pforzheimer Theater wird ebenfalls eine Stunde lang dunkel. Nach dem Besucherauslass im Anschluss an die Vorstellung des Schauspiels „Woyzeck“ wird die Außenbeleuchtung sowie die Lichter im Foyer ausgeschaltet, wie das Theater mitteilt.

Ressourcensparen und Nachhaltigkeit seien am Theater Pforzheim wichtige Themen. Deshalb sei es eine Selbstverständlichkeit, dass sich das Theater an der Earth Hour 2024 beteilige.

Weitere Standorte

In der Region beteiligen sich weit mehr Städte und Gemeinden im Enzkreis, im Karlsruher Norden und Mittelbaden. Die Organisation WWF informiert auf ihrer Webseite in einer interaktiven Karte über alle 550 Orte in Deutschland, die an der Aktion teilnehmen.

Karte mit allen teilnehmenden Orten https://www.wwf.de/earth-hour

Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten gefeiert. In den vergangenen Jahren haben sich tausende Städte in 192 Ländern beteiligt. Allein in Deutschland haben 2023 579 Städte und Gemeinden teilgenommen.