Ehrenamt im Gartenverein:

Thomas Drumm betreut seit 25 Jahren zehn Gartengruppen in Baden-Baden

Bei Thomas Drumm fragt man sich unwillkürlich, ob in seinen Tagen mehr als 24 Stunden versteckt sind. Der Vorsitzende der Vereinigung Gartenfreunde Baden-Baden betreut seit 25 Jahren die angeschlossenen zehn Gartengruppen, die sich mit all ihren Nöten an ihn wenden.