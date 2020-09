Ein Unbekannter ist am Donnerstagmorgen in eine Firma in Baden-Baden eingebrochen. Der Versuch eine Tür aufzubrechen scheiterte, daher floh er ohne Beute.

Am frühen Donnerstagmorgen brach ein Unbekannter in eine Firma in der Briegelackerstraße in Baden-Baden ein. Gegen 1:30 Uhr hebelte er ein Fenster auf und gelangte so ins Innere der Geschäftsräume.

Beim Versuch eine Tür im Gebäude aufzuhebeln scheiterte er. Daher flüchtete der Unbekannte auf dem selben Weg wie er eingestiegen war. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen auf.