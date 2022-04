Die Redaktionen von BNN und Badisches Tagblatt sind wieder gemeinsam in der Wilhelmstraße. Von dort arbeiten die Kollegen gemeinsam an den beiden Baden-Badener Ausgaben von BNN und auch die Bühler BT-Ausgabe wird von dort betreut und mitverantwortet.

Die Baden-Badener Lokalredaktion des Badischen Tagblatts hat seit einigen Tagen wieder ihren Sitz im Zentrum der Kurstadt. Gut zwei Jahre hat das Zwischenspiel gedauert, in dem die für die beiden BT-Lokalausgaben von Baden-Baden und Bühl zuständigen Redakteure nach der Aufgabe des ursprünglichen BT-Standorts in der Stephanienstraße ihren Job in der Flugstraße in Oos-West verrichtet haben.

Nun ist das Team endlich wieder zurück in der Innenstadt: Der neue Redaktionssitz ist in der Wilhelmstraße 4, wo auch die kurstädtische BNN-Lokalredaktion arbeitet.

Aus zwei mach eins: In enger Zusammenarbeit produzieren die beiden Redaktionsteams in der Baden-Badener Innenstadt nun insgesamt drei Lokalausgaben. Neben den beiden Baden-Badener Ausgaben von BNN und BT wird weiterhin auch die Bühler BT-Ausgabe von den Redakteuren in Baden-Baden betreut und mitverantwortet.

Persönliche Gespräche und fußläufige Termine

Für diesen Zweck sind die Kollegen näher zusammengerückt. Statt per Telefon, per E-Mail und bei Zoom-Konferenzen können Absprachen jetzt direkt von Angesicht zu Angesicht erfolgen. Von der Wilhelmstraße schwärmen die Redakteure täglich zu Terminen und Recherchegesprächen in der Kurstadt, im Rebland, in Sinzheim und auch im Raum Bühl aus.

Ein ganz großer Vorteil des neuen Standorts in der Wilhelmstraße ist jedoch: Viele Aufgaben in Baden-Baden sind für die BT-Redakteure nun wieder fußläufig zu erledigen.

Bereits Anfang Januar war die Baden-Badener BT-Geschäftsstelle von der Flugstraße in Oos-West in die Wilhelmstraße im Zentrum verlegt worden. Seither steht das Team beider Zeitungen gemeinsam in der Innenstadt für die Anliegen seiner Kunden zur Verfügung.

Der nun erfolgte Umzug der Redaktion komplettiert das Angebot des BT im Herzen von Baden-Baden.