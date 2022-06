Stadtrundgang zu Fuß

Erster Arbeitstag: Neuer OB Dietmar Späth will für Baden-Baden „der Kümmerer“ sein

Am ersten Arbeitstag will der neue OB Dietmar Späth die Mitarbeiter kennenlernen. Für die Bürger will er „der große Kümmerer“ sein. Das neue Stadtoberhaupt will seine Stadt und ihre Menschen kennenlernen.