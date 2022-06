Feierliche Amtseinführung

Wie war der erste Arbeitstag des neuen Baden-Badener Oberbürgermeisters?

Baden-Badens OB Dietmar Späth will in der Zusammenarbeit mit den Bürgern neue Töne anschlagen. Das macht sich bei der feierlichen Amtseinführung bemerkbar, zu der erstmals in der Stadtgeschichte ausdrücklich alle Bürger eingeladen sind.