Arbeiten haben begonnen

„Ewige“ Baustelle in Baden-Baden: Hat der Frust der Anwohner bald ein Ende?

Ein neuer Investor will das private Bauprojekt in der Seelachstraße in Baden-Baden-Lichtental fortführen und die zerstörte Straße wieder herstellen. Gute Nachrichten. Eigentlich. Geduld brauchen die Anwohner dennoch.