Fahrradklau in Baden-Baden nimmt zu: E-Bikes bei Dieben beliebt

Zwar ist in Baden-Baden 2020 die Zahl der Diebstähle insgesamt stark gesunken. Der Fahrradklau hat aber entgegen dem Trend zugenommen. Beliebt bei den Langfingern sind E-Bikes. Die Polizei gibt Tipps zum Schutz der Räder.

Meist Einzeltäter am Werk

Der Corona-Abstand kann gewahrt werden und gesund ist der „Ritt“ auf dem Drahtesel obendrein. Doch die Freude ist schnell vorbei, wenn das Fahrrad am Ende nicht mehr dort steht, wo es abgestellt wurde. Wer einen Blick in die Baden-Badener Kriminalstatistik 2020 wirft, der erfährt, dass die Anzahl der Diebstähle insgesamt zwar auf den „niedrigsten Wert seit mindestens 18 Jahren“ gesunken ist. Allerdings hat der Fahrradklau zugenommen. Wobei die Langfinger eine Vorliebe für teure E-Bikes haben.

137 Fahrraddiebstähle gab es im Vorjahr

Der Leiter des Polizeireviers, Lutz Kirchner, berichtet von 137 Fahrraddiebstählen im Vorjahr. „Das ist ein Anstieg um 23 Fälle gegenüber 2019 und damit der zweithöchste Wert in den vergangenen 18 Jahren.“ 2018 wurden 163 Räder geklaut. Im Vergleich mit anderen Städten in der Region liegt Baden-Baden laut Kirchner aber im normalen bis unteren Bereich. Denn: „In Rastatt wurden im Vorjahr 159 Räder gestohlen. 2019 waren es 216 und 2018 sogar 278. In Bühl gab es 118 Fälle, im Jahr davor 237.“