Feuerwehr löscht brennende Hütte in Baden-Baden

Am Montagnachmittag haben Passanten im Eisentaler Weg in Steinbach Rauch und Flammen an einer Hütte bemerkt. Sie alarmierten umgehend die Rettungskräfte der Feuerwehr.

Feuerwehr kann Ausdehnung des Brandes verhindern

Den Einsatzkräften gelang es nach kurzer Zeit das Feuer zu löschen und somit eine Brandausdehnung auf die gesamte Hütte zu verhindern. Im Einsatz waren die Abteilungen von Steinbach und Neuweier, sowie die Berufsfeuerwehr.

Ursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt und werden von der Polizei ermittelt.