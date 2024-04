Das Schwurgericht des Landgerichts Baden-Baden unter Vorsitz von Richter Stefan Schmid verhandelt ab Dienstag, 16. April, 9.30 Uhr, über die Anklage der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gegen einen 39-jährigen Baden-Badener.

Ihm wird unter anderem zur Last gelegt, am 4. November 2023 gegen 23.20 Uhr unmittelbar vor der Haustür eines Reihenmittelhauses in Baden-Baden mehrere Gegenstände aus Papier und Kartonagen in Brand gesetzt zu haben.

Er wollte damit das gesamte Gebäude niederbrennen und die sich darin aufhaltenden beiden Personen töten, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter. Wenige Stunden zuvor hatte er via WhatsApp bereits eine entsprechende Drohung ausgesprochen.

Brand in Baden-Baden: Bewohner löschen das Feuer selbstständig

Durch die einsetzende Rauchentwicklung seien die Bewohner des Hauses jedoch aufmerksam auf den Brand geworden. Es sei einer der beiden Personen gelungen, das Feuer zu löschen, bevor die Hauseingangstür, deren Rahmen oder sonstige Teile selbstständig gebrannt hätten. Dennoch sei am Gebäude ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden.

Der Angeklagte hat den Vorwurf bestritten. Er sitzt aufgrund des Haftbefehls des Amtsgerichts Baden-Baden seit dem 5. November in Untersuchungshaft. Zum Prozesstermin sind mehrere Zeugen geladen.

Tatort: An der Sägemühle

Der Vorfall spielte sich in der Straße An der Sägemühle in Oos ab. Dort wurde laut Polizeibericht am 4. November 2023 ein Brand gelegt. Außerdem seien wenig später die Reifen eines Fahrzeuges zerstochen worden.

Wie die Polizei damals mitteilte, wurde ein 39-Jähriger verhaftet, der vor der Haustür einer ihm Bekannten ein Feuer gelegt haben soll.

Noch in derselben Nacht gegen 1.15 Uhr soll er einen Reifen eines ebenfalls zu dieser Anschrift gehörenden Autos einer Frau zerstochen haben. Einsatzkräfte nahmen den Mann damals in Tatortnähe vorläufig fest.

Der Prozess beginnt am 16. April, 9.30 Uhr, und findet im Sitzungssaal 118 des Landgerichts statt. Es sind zwei Fortsetzungstermine am 18. und 23. April jeweils um 9.30 Uhr angesetzt.