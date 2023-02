Finanzvorstand übernimmt dauerhaft bei Leasingfirma Grenke

Bei der Leasingfirma Grenke in Baden-Baden rückt der bisherige Finanzchef Sebastian Hirsch jetzt dauerhaft an die Spitze des Unternehmens. Vorstandschef Michael Bücker scheidet endgültig aus und wird den Konzern zum 28. Februar verlassen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Die Bestellung des 61-jährigen Managers war im November krankheitsbedingt bis zu diesem Datum widerrufen worden. Hirsch hatte bereits als Bückers Stellvertreter dessen Aufgaben übernommen.

Der Chefwechsel zieht eine Neuordnung im Finanzressort nach sich: Nach einer Übergangs- und Einarbeitungsphase, in der Hirsch den Bereich zusätzlich leitet, soll Martin Paal dort die Chefrolle einnehmen. Dieser ist seit 2022 bei Grenke an führender Stelle für das Controlling verantwortlich. Mit dem 41-jährigen Hirsch und dem 43-jährigen Paal leitet Grenke zugleich einen Generationswechsel ein.