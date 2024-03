Das Theater Baden-Baden übernimmt den SWR-Fundus. In einer 2000-Quadratmeter-Halle in Oos-West werden dieser und theatereigene Dekorationsteile zusammengeführt. Der Mietpreis beträgt sechs Euro pro Quadratmeter. Es geht auch um Nachhaltigkeit.

In der Debatte um die Übernahme des SWR-Fundus und die damit zusammenhängende Anmietung einer Lagerhalle in Oos-West meldet sich nun nochmals das Theater Baden-Baden zu Wort. Es klärt bei der Frage nach den Mietkosten auf. Da war es zu einem Missverständnis wegen der Hallen-Größe gekommen.

Warmmiete für die ganze Halle in Baden-Baden kostet 144.000 Euro

„Mit der Anmietung der Halle in Oos-West führt das Theater das alte Lager und einen neuen Requisitenfundus zusammen. Die Halle umfasst insgesamt 2.000 Quadratmeter. Der Platz für die Requisiten aus dem SWR-Fundus beträgt in etwa die Hälfte. Die andere Hälfte wird zur Lagerung der theatereigenen Dekorationsteile und Bühnenbilder genutzt werden.“ Bei der Jahresmiete von 144.000 Euro handele es sich um die Warmmiete der gesamten Halle, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Der Quadratmeter-Mietpreis beträgt sechs Euro inklusive Nebenkosten“: Darauf hatte Bürgermeister Alexander Uhlig (parteilos) in der Sitzung des Hauptausschusses am Montagabend hingewiesen. Das Gebäude wird von der Gewerbeentwicklung Baden-Baden (GEBB) angemietet.

Dekorationsteile können wiederverwendet werden

Durch die Schaffung geeigneter Lagermöglichkeiten kann das Theater laut Mitteilung in Zukunft deutlich nachhaltiger arbeiten: Dekorationsteile müssten nicht mehr entsorgt, sondern könnten wiederverwendet werden und gut laufende Produktionen könnten noch länger im Spielplan gehalten werden.

Mit der Aufgabe des SWR-Fundus müssten Requisiten teuer ausgeliehen werden. Durch die Übernahme von Requisiten aus dem SWR-Fundus und die eigene Lagerhalle spart das Theater Ressourcen (Personal und Logistik für die Recherche, Ausleihe, Transport und Abrechnung von Requisiten).