Gleitschirmflug endet in Baden-Badener Baumkrone

Am gestrigen Abend stürzte ein Mann während seines Gleitschirmfluges ab und endete in einer Baumspitze.

Am Merkuriusberg

Ein Gleitschirmflug vom Merkuriusberg aus in Baden-Baden endete am Dienstagabend für einen 55-Jährigen in einer Baumkrone.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Bergwacht und der Polizei gestern gegen 18.30 Uhr zum Gleitschirmlandeplatz am Merkuriusberg gerufen. Aufgrund eines mangelnden Aufwindes erreichte der Mann mit seinem Lenker des Fluggeräts nicht die nötige Flughöhe und geriet deshalb nach kurzer Distanz in eine Baumkrone. Die Feuerwehr konnte den Gleitschirm-Piloten mittels einer Rettungsleine absichern und ohne Verletzungen abseilen.

Bei dem Flugunglück entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.