Allee und Begegnungszone

Grünes Licht für Neugestaltung in der Baden-Badener Weststadt: Das sind die Pläne für die Rheinstraße

Die Rheinstraße in Baden-Baden wird neu gestaltet. Der Bau- und Umlegungsausschuss hat am Mittwoch grünes Licht für das Großprojekt in der Weststadt gegeben. Was sich mit der Neugestaltung ändern soll.