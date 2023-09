Handy weg: Mann wird auf offener Straße in Baden-Baden überfallen

Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Baden-Badener Sophienstraße einen 62-Jährigen beraubt und angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 62-Jähriger ist am Dienstag in Baden-Baden Oos ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Opfer gegen 18.30 Uhr in der Sophienstraße.

Der Täter versuchte das Handy des Mannes aus dessen Hemdtasche zu stehlen. Als sich dieser sich zur Wehr setzte, schlug ihm der Dieb ins Gesicht.

Im Anschluss flüchtete er mit dem gestohlenen Mobiltelefon. Das Opfer versuchte den Unbekannten zu verfolgen, verletzte sich allerdings dabei.

Kriminalpolizei ermittelt zu Übergriff

Laut Mitteilung der Polizei sei der Täter etwa 26 Jahre alt. In welchem Zusammenhang das Opfer und der Dieb zueinander stehen, werde ermittelt.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.