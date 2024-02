Im Sommer sind mehr als 43.000 Baden-Badener zur Wahl aufgerufen

Am Sonntag, 9. Juni, wird gewählt: ein neues Europaparlament und ein neuer Gemeinderat. Rund 43.600 Wahlberechtigte in Baden-Baden dürfen ihre Stimme abgeben. Die Vorbereitungen auf den Wahltermin sind angelaufen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Am 9. Juni sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss werden zunächst die Stimmen der Europawahl ausgezählt. Die Auszählung der Stimmen für die Kommunalwahl findet laut Ute Hasel, zuständige Fachgebietsleiterin bei der Baden-Badener Stadtverwaltung, erst am Montag, 10. Juni, statt.

Gibt es eine Veränderung bei den Wahlbezirken in Baden-Baden?

Nein. Es bleibt wie bisher bei 39 Urnenwahlbezirken. Wer seine Stimme vor Ort abgeben will, der kann das in seinem gewohnten Wahllokal tun.

Und was ist mit der Briefwahl?

Dafür gibt es den sogenannten Wahlausschuss. Er ist am Montag vom Gemeinderat gewählt worden. Jede Fraktion oder Gruppierung im Gemeinderat entsendet ein Mitglied. Im Ausschuss sind Ursula Opitz (Grüne), Sven Jäger (CDU), Anne-Kathrin Fricke (FBB), Paul Haußmann (SPD), Analena Mahler (FDP) und Anna Schirock (AfD) vertreten. Das Gremium trifft sich am 9. April, um über die Zulässigkeit aller Wahlvorschläge für die Kommunalwahl zu entscheiden, und kommt am 18. Juni zusammen, um die Ergebnisse von Kommunal- und Europawahl offiziell festzustellen.