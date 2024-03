Handwerkskunst

Bei Eckerle in Baden-Baden-Steinbach: Osterlämmchen aus einer der besten Bäckereien Deutschlands

In traditioneller Handwerkskunst werden in der Bäckerei Eckerle Osterlämmchen hergestellt. Der „Feinschmecker“ zeichnete den Betrieb in Baden-Baden-Steinbach als einen der besten in Deutschland aus.