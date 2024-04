Erkrankungen nehmen zu

Hilfe für die kranke Seele: Klinik am Leisberg in Baden-Baden stockt Therapieplätze für Jugendliche auf

Der Anbau ist fertig. Die Klinik für psychologische Medizin am Leisberg in Baden-Baden konzentriert dort ihre Kinder- und Jugendabteilung. Was genau ist geplant?