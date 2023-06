Taten am helllichten Tag

Neue Masche in Baden-Baden? Diebe stehlen Luxusuhren vom Arm

In Baden-Baden sind wohl in mehreren Fällen auf offener Straße und am helllichten Tag Luxusuhren direkt vom Handgelenk ihrer Besitzer gestohlen worden. Eine Frau hatte die Opfer zuvor in ein Gespräch verwickelt.