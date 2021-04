Künstlerin aus Kehl will mit ihrem Lied „No more Corona“ Lebensfreude vermitteln

Wieder Menschen umarmen und tanzen: Davon singt Sonja Schmitz aus Kehl in ihrem Lied „No more Corona“. Für das Musikvideo wurde auch in Baden-Baden gedreht. Auf Youtube hat es schon über 300.000 Klicks.

Den Traum von Sonja Schmitz träumen viele Menschen: Wie schön wäre es, wenn die Corona-Pandemie endlich überstanden wäre. Menschen können sich wieder umarmen und ohne Masken begegnen. Trotz aller derzeitigen Einschränkungen und zunehmender Missstimmung in der Bevölkerung will die Sängerin weiterhin positiv denken.

Lebensfreude und Optimismus soll auch ihr Lied „No more Corona“ vermitteln. Auf dem Videokanal Youtube wurde der Popsong schon über 300.000 Mal angeklickt. Gedreht wurde unter anderem in Baden-Baden.

Wenn die in Kehl lebende und aus Tuzla in Bosnien und Herzegowina stammende Sängerin an Baden-Baden denkt, dann kommt sie ins Schwärmen: „Die Stadt ist wunderschön.“ Das allein war aber nicht ausschlaggebend für Videoaufnahmen an der Oos.