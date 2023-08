Glimpfliches Ende eines Feuerwehreinsatzes in Baden-Baden: Am Mittwoch ist um kurz nach 15.15 Uhr die Ladung eines Müllfahrzeugs in Brand geraten. Der Fahrer befuhr gerade den Michaelstunnel, als er eine starke Rauchentwicklung bemerkte. Er steuerte das Fahrzeug aus dem Tunnel auf den Busparkplatz in der Eisenbahnstraße und alarmierte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte löschten dort die glimmende Ladung, die danach von Angehörigen des Technischen Hilfswerks in Container geladen und zum Abtransport vorbereitet wurde. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Abteilungen Stadtmitte und Balg vor Ort.

Polizei hat weitere Ermittlungen übernommen

Zu einer Sperrung des Tunnels oder größeren Verkehrsbehinderungen kam es nach Angaben der Polizei nicht. Das Revier Baden-Baden hat die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache und dem entstandenen Schaden übernommen.