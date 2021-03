Rund 550 Ehrenamtliche helfen bei der Landtagswahl in Baden-Baden. Teilweise sind sie schon seit den 1980er-Jahren dabei. Was motiviert diese Frauen und Männer, sich bei den Wahlen zu engagieren?

Anfang der 1980er Jahre hat Wolfgang Schmalbach das erste Mal an der Wahlurne geholfen. Der mittlerweile pensionierte Polizeibeamte wollte sich damals beim Amt für öffentliche Ordnung revanchieren.

Die Mitarbeiter hätten ihm bei Hausdurchsuchungen oft als neutrale Zeugen zur Seite gestanden, rund ein Dreivierteljahr später hätten sie ihm um Hilfe als Wahlhelfer gebeten. „Das ist ein Geben und Nehmen“, erklärt der 67-Jährige.

Schmalbach ist einer von rund 550 Ehrenamtlichen, die bei der bevorstehenden Landtagswahl am 14. März in der Kernstadt und in den Ortsteilen den reibungslosen Ablauf der Stimmabgabe und die Auszählung verantworten. Der Pensionär ist seit Jahren in der Baden-Badener Realschule eingeteilt.