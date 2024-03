Folge des Klimawandels

Lichtentaler Allee in Baden-Baden: Baumriesen brauchen Hilfe

Baumriesen in der Lichtentaler Allee in Baden-Baden haben sich zu Sorgenkindern entwickelt. Sie leiden unter den Folgen des Klimawandels. Um möglichst viele Bäume in der Anlage zu erhalten, ist ein hoher Aufwand erforderlich.