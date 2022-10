Löffeln für die gute Sache: Fischsuppe kommt bestens an

Es ist ein Erfolgsrezept: Zugunsten der Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ kocht der Baden-Badener Kochverein alljährlich in der Wagener-Galerie seine legendäre Fischsuppe. An diesem Samstag geht der Verkauf weiter.

Alle Hände voll zu tun hatten die Ehrenamtlichen vom Kochverein Baden-Baden schon am Freitag in der Wagener-Markthalle: Zahlreiche Baden-Badener nutzten die Gelegenheit, die legendäre Bouillabaisse des Vereins zu erstehen.

Und nicht nur vor Ort wurde die Fischsuppe genossen: Viele gut informierte Zeitungsleser hatten die Empfehlung aus dem Vorbericht berücksichtigt und eigene Gefäße mitgebracht, um die Köstlichkeit ganz nachhaltig auch nach Hause zu transportieren.

Das Beste an der ganzen Sache: Die vielen Kunden löffelten nicht nur zum eigenen Vergnügen, sondern auch noch für einen guten Zweck. Der gesamte Umsatz aus dem Verkauf der Suppe und der korrespondierenden Getränke fließt an die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ und damit an Baden-Badener in Not. Die Wagener-Galerie spendiert dafür die exquisiten Zutaten, den zur Suppe passenden Cuvée Blanc spendet das Weingut Knapp.

Not ist in Baden-Baden in diesem Jahr besonders groß

Das freut unter anderem auch Christine Kögel vom Sozialdienst katholischer Frauen, eine der karitativen Einrichtungen, mit denen der Verein „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ im Rahmen der Aktion zusammenarbeitet. Kögel weiß, dass die Not auch in Baden-Baden in diesem Jahr besonders groß ist und die Spenden sehr willkommen sein werden, um vor Weihnachten denjenigen eine kleine Freude zu machen, denen es nicht so gut geht. Auch Kögel nutzte deshalb die Gelegenheit, mit einem Suppenkauf Genuss und gute Tat zu verbinden.

Wer das ebenfalls gern tun möchte, hat dazu an diesem Samstag, 15. Oktober, noch einmal die Gelegenheit: Von 10 bis 16 Uhr läuft der Verkauf der Fischsuppe noch. Das Gourmet-Schnäppchen gibt es auch in diesem Jahr zum traditionellen Preis von zehn Euro, das Glas Wein dazu kostet weiterhin nur drei Euro. Der Verkauf findet im Rahmen der Genusstage bei Wagener statt, bei denen es auch noch viele weitere Angebote für Feinschmecker gibt.