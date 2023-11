Wohnen für gut betuchte Mieter

Luxus-Wohnprojekte am Golfplatz und am Magnetberg in Baden-Baden geplant

Rund 150 Millionen Euro will ein Projektentwickler in Baden-Baden investieren. Eine Luxus-Wohnanlage für Senioren soll entstehen und ein neues Hotel am Golfplatz. Wo kommt das Geld her?