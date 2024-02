Der Brauch: Dass Gläubigen am Aschermittwoch ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet oder Asche auf den Scheitel gestreut wird, wird seit dem 11. Jahrhundert praktiziert. Aus der biblischen Tradition heraus steht die Asche als Zeichen für Buße und die Bereitschaft zur Umkehr. Zudem soll sie den Menschen an seine Vergänglichkeit erinnern. Seit dem 12. Jahrhundert wird die Asche aus Palmzweigen gewonnen. Dazu werden die getrockneten Zweige vom Osterfest des vorangegangenen Jahres verbrannt. 1091 empfahl Papst Urban II. die Aschebestreuung für alle Gläubigen der Kirche. Zuvor war sie nur im Rahmen der sogenannten Kirchenbuße eingesetzt worden, bei der einzelne Büßer bestreut und in ein spezielles Gewand gehüllt wurden.

Die Wirkung: Das Aschekreuz gehört im römisch-katholischen Glauben zu den sogenannten Sakramentalien. Dies sind heilige Zeichen, rituelle Handlungen und Zeremonien, die in Nachahmung der Sakramente geistliche Wirkungen hervorrufen. Sie ergänzen quasi die Sakramente und sollen in den Alltag hineinstrahlen. Allerdings wirken sie nicht aus sich heraus, sondern nur im Zusammenhang mit einem Weihegebet. Sakramentalien sind beispielweise Prozessionen, Weihen oder Fußwaschungen, aber auch ein kirchliches Begräbnis zählt dazu.

Die Praxis: Heutzutage wird das Aschekreuz in der Regel in katholischen Gottesdiensten am Aschermittwoch vom Priester gespendet. Es ist Teil der Liturgie und die Verabreichung findet zumeist nach der Predigt statt. Die Asche wird zuvor vom Priester mit Weihwasser besprengt. Während er das Kreuz aufträgt, spricht der Geistliche Worte aus der Bibel: „Bedenke Mensch, dass Du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst“ (Genesis 3,19) oder auch „Bekehrt Euch und glaubt an das Evangelium“ (Mk 1,15). (hös)