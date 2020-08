Der Zusammenstoß zweier Motorradfahrer forderte sein Opfer: der 31-jährige Fahrer starb an den Folgen seiner Verletzungen in der Klinik.

Nach dem Unfall am Mittwochnachmittag auf der B 500 ist der 31-jährige Motorradfahrer an den Folgen seiner Verletzungen in der Klinik gestorben.

Die Offenburger Polizei ist nach derzeitigem Ermittlungsstand der Meinung, dass das Hinterrad des entgegenkommenden 22 Jahre alten Motorradfahrers offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und im Verlauf einer Rechtskurve die Haftung zum Boden verlor. Das führte dazu, dass die Maschine auf die Gegenfahrbahn und in den 31-Jährigen rutschte.